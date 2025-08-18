Vertice a Washington: pace in Ucraina al centro del dibattito

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha affermato che il leader russo, Vladimir Putin, ha accettato garanzie di sicurezza per l’Ucraina. Dopo un incontro con il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, Trump ha aperto un vertice con i leader europei e della NATO, sottolineando che le nazioni europee assumeranno gran parte delle responsabilità per garantire la sicurezza dell’Ucraina.

Trump ha intenzione di discutere come distribuire i compiti tra i diversi attori e ha menzionato l’importanza di esplorare possibili scambi territoriali. Ha ribadito l’idea di un incontro trilaterale tra lui, Zelensky e Putin.

La presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, ha descritto la giornata come fondamentale, evidenziando un cambiamento dopo un lungo periodo di mancanza di segnali di pace dalla Russia. Meloni ha sottolineato la necessità di agire uniti per garantire la pace e ha confermato il supporto dell’Italia all’Ucraina.

Zelensky, da parte sua, ha dichiarato che la Russia non dovrebbe essere premiata per la guerra, evidenziando che Putin utilizza violenza per esercitare pressione sull’Ucraina e sull’Europa. Ha anche espresso la disponibilità per un incontro trilaterale con Trump e Putin, sottolineando la necessità del supporto dei partner americani ed europei per porre fine al conflitto.

Trump ha suggerito che Zelensky potrebbe fermare la guerra quasi immediatamente, ma ha avvertito che non è possibile tornare indietro sugli eventi passati. Ha anticipato un importante incontro alla Casa Bianca con i leader europei, per cui ha invitato a rifuggire narrazioni fuorvianti sui motivi della presenza europea.

Infine, Zelensky ha affermato che la Costituzione ucraina impedisce di cedere territori e ha sottolineato la necessità di veri negoziati, proponendo che le discussioni sulla questione territoriale avvengano con la partecipazione di Ucraina, Stati Uniti e Russia. Trump ha annunciato che contatterà Putin dopo il vertice.