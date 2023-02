Vert di Chanteclair, Ecodetergente Lavatrice Bebè con Latte d’Avena – formato da 1071ml, 21 dosi

Dalla perfetta unione tra Efficacia e Rispetto nasce Vert, gli Ecodetergenti per la cura del bucato e la pulizia di casa, creati grazie all’esperienza di Chanteclair nel rispetto di te e l’ambiente. L’Ecodetergente per Lavatrice Bebè Vert di Chanteclair è ideale per il bucato dei più piccoli ed è arricchito con Latte d’Avena, componente noto per le sue proprietà lenitive e idratanti. La sua formula concentrata assicura la rimozione delle macchie tipiche dell’infanzia fin dalle basse temperature. Dermatologicamente testato, ipoallergenico, senza coloranti e metal tested. Il Laboratorio di Ricerca Dermatologica Derming ha approvato gli Ecodetergenti Bebè Vert garantendone l’idoneità per la detersione del bucato dei più piccoli. È ideale infatti per tutti i tipi di tessuto, in particolare per detergere delicatamente le tutine, le bavagline e la biancheria dei più piccoli. La sua profumazione, ispirata alla natura e con un ridotto contenuto di allergeni, assicura un piacevole profumo di pulito sulle fibre del tuo bucato. La sua confezione è realizzata in plastica 100% riciclabile. Dosi consigliate in tappi (1 tappo = 75 ml) 4-5kg di bucato in lavatrice (acqua media 15 – 25 °F) Mediamente sporco 51ml | Molto sporco 91ml Acqua dura (>25 °F) +15ml – Acqua dolce (Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 30 x 30 x 20 cm; 500 grammiProduttore ‏ : ‎ Real Chimica SrlASIN ‏ : ‎ B07YDM2Y5WNumero modello articolo ‏ : ‎ LAVATCHANTBIM21Paese di origine ‏ : ‎ Italia

Formula concentrata efficace fin dalle basse temperature, con il 100% di tensioattivi di origine vegetale ottenuti da fonti rinnovabili e sostenibili.

Delicato sulla pelle: formula ipoallergenica, senza coloranti, dermatologicamente testata, nichel, mercurio, piombo, cobalto, e cromo tested. Approvato dall’Istituto Dermatologico Derming.

Non testato su animali & Vegan Friendly: l’ecodetergente per Lavatrice Bebè non è testato sugli animali e non contiene nessuna materia prima di origine animale

Eco Packaging: il suo flacone è realizzato in plastica 100% riciclabile