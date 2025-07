Verstappen verso la Mercedes? Tutto quello che sappiamo ora

Nel mondo della Formula 1 si susseguono voci e speculazioni riguardo al futuro dei piloti. Tra le notizie più chiacchierate, emerge quella riguardante Max Verstappen, attuale campione del mondo, che potrebbe lasciare Red Bull per unirsi a Mercedes nella stagione 2026.

Nel corso di un recente podcast, Nelson Piquet Jr., cognato di Verstappen, ha confermato l’interesse della Mercedes per il pilota. Questo annuncio arriva dopo il licenziamento di Christian Horner, team principal della Red Bull, e le incertezze sui risultati della scuderia nel Campionato. Infatti, nel Gran Premio d’Austria del 2025, sia Toto Wolff che George Russell hanno indicato che la Mercedes sta considerando seriamente un trasferimento di Verstappen.

La Mercedes, che ha dimostrato solidità nella scorsa stagione con buone performance, si presenta come un’opzione allettante per l’olandese. La squadra bavarese ha messo in evidenza le sue potenzialità, grazie soprattutto a risultati significativi di Russell e al giovane talento Kimi Antonelli. Tuttavia, le recenti difficoltà di Red Bull nel mantenere le performance e l’uscita di figure chiave come Adrian Newey potrebbero spingere Verstappen verso un cambio di scuderia.

Attualmente legato a Red Bull fino al 2028, Verstappen ha la possibilità di esercitare delle clausole di rescissione basate sui risultati, con un possibile passaggio attivabile in caso di declino della squadra. Il Gran Premio d’Ungheria, previsto per agosto 2025, sarà cruciale in questo contesto, determinando le future scelte di uno dei piloti più talentuosi della griglia.