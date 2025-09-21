24.9 C
Verstappen trionfa a Baku, Sainz conquista il podio

Max Verstappen si aggiudica il GP d’Azerbaigian, replicando il successo ottenuto a Monza. Sul podio, accanto a lui, salgono George Russell e Carlos Sainz. Le McLaren affrontano una gara difficile, con Oscar Piastri che finisce a muro e Lando Norris che si posiziona settimo. Le Ferrari, invece, chiudono in ottava e nona posizione con Lewis Hamilton e Charles Leclerc.

Verstappen conquista la sua 67ª vittoria, gestendo la corsa con autorità. Scatta bene al via e mantiene un ritmo costante, scegliendo una strategia vincente con partenza su gomma dura e successivo passaggio a gomme medie. La prestazione impeccabile gli consente di avvicinarsi alla vetta del campionato, riducendo il distacco a 69 punti.

Piastri vive un fine settimana da dimenticare, uscendo di scena già nel primo giro dopo un errore. Norris, rallentato dal traffico e da una strategia cauta in attesa di una Safety Car che non arriva, termina settimo, perdendo un’occasione per aumentare il suo punteggio.

Sainz conquista il suo primo podio con Williams, chiudendo al terzo posto grazie a una gara solida. Russell, con una buona gestione delle soste, riesce a mantenere la seconda posizione, mentre Kimi Antonelli si fa notare con un quarto posto, sempre in lotta per il podio.

Infine, la Ferrari si trova in difficoltà, incapace di competere con le altre scuderie. Le SF-25 dimostrano una mancanza di velocità, con Leclerc che, nonostante un buon sorpasso su Norris, non riesce a mantenere il passo e cede posizioni. Con strategie da rivedere, la squadra non riesce a brillare, chiudendo in ottava e nona posizione.

