Verstappen: ‘Nessun ritorno al Nurburgring in F1!’

In Formula Uno, le dinamiche interne possono cambiare rapidamente, generando incertezze tanto per i team quanto per i piloti. Recentemente, si è acceso il dibattito su un possibile abbandono di due tra i piloti più blasonati del circuito.

Max Verstappen ha espresso chiaramente il suo disappunto riguardo al futuro della Formula Uno, dichiarando che non intende più correre se il calendario dovesse prevedere determinati circuiti. Le voci su possibili cambi di squadra per lui e Charles Leclerc si fanno man mano più insistenti, ma Verstappen è legato al suo team fino a quando non sfonderà i primi tre posti nel mondiale.

Nel corso di un’intervista, Verstappen ha espresso il suo parere sul circuito del Nurburgring, noto per la sua pericolosità storica. Riferendosi al famoso tratto del Nordschleife, ha detto che con le monoposto moderne sarebbe “impossibile” correre lì e ha escluso un ritorno della F1 su quel circuito, definendolo “troppo pericoloso”. Verstappen ha ricordato il tragico incidente di Niki Lauda, che ha rischiato di perdere la vita su quella pista, sottolineando le elevate velocità e le qualità instabili delle attuali auto da corsa. La sua posizione mette in evidenza le preoccupazioni di sicurezza che circondano la Formula Uno nel contesto attuale.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.sportitalia.it