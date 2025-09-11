Verstappen esclude Hamilton: i migliori piloti F1 oggi

Max Verstappen ha espresso la sua opinione sui migliori piloti di Formula 1 attualmente in pista, escludendo sorprendentemente Lewis Hamilton dalla sua lista. I due piloti sono stati rivali accaniti in un campionato molto competitivo, culminato in una lotta intensa ad Abu Dhabi. Verstappen ha conquistato il titolo e da allora ha dominato, vincendo 46 delle sue ultime 84 gare.

Nel frattempo, Hamilton ha ottenuto due vittorie nella stagione attuale, inclusa una vittoria nella Sprint Race in Cina con Ferrari. Nonostante il suo status di leggenda della Formula 1, Verstappen non lo ha incluso tra i migliori della griglia.

In un’intervista a Mundo Deportivo, Verstappen ha nominato Charles Leclerc e Fernando Alonso come i migliori piloti. Ha elogiato Leclerc per le sue abilità in qualifica e nella capacità di sorpasso. Riguardo ad Alonso, ha sottolineato la sua grinta nella difesa e la sua esperienza, definendolo un vero combattente in pista. “Mi piace guardare Fernando correre; ha un’intelligenza e una mentalità competitiva che lo rendono unico,” ha commentato Verstappen.

In particolare, Verstappen ha descritto Alonso come brillante nella difesa e con la mentalità più competitiva dei piloti attualmente in griglia. La mancanza di menzione di Hamilton da parte di Verstappen ha suscitato sorpresa, ma evidenzia come il panorama attuale della Formula 1 sia in continua evoluzione.