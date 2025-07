Verstappen e Mercedes: trattative e previsioni per il futuro

Max Verstappen e Mercedes si stanno avvicinando sempre di più, merito di un interesse che dura da tempo. Il team principal Toto Wolff ha recentemente ricordato come il giovane talento olandese fosse sfuggito all’ingaggio da parte di Mercedes poco prima di approdare alla Red Bull nel 2015, un’opportunità che gli garantì il debutto in Formula 1.

Attualmente, la Mercedes sembra promettere un futuro interessante grazie alla nuova power unit in arrivo per il 2026, ritenuta tra le più potenti del circuito. Questo potrebbe significare l’inizio di una nuova era di successo simile a quella avviata nel 2014 con i motori ibridi. D’altra parte, la Red Bull mira a trattenere Verstappen, legato a un contratto fino al 2028, ma le incertezze sulla power unit sviluppata con Ford rappresentano una sfida. La collaborazione tra i due costruttori rischia di rivelarsi problematica, considerando che i motori attualmente utilizzati sono quelli storicamente sviluppati da Honda.

Jacques Villeneuve ha commentato la situazione, avvisando Verstappen di non affrettare la propria scelta. L’ex campione ha paragonato la situazione attuale a quando Lewis Hamilton si trasferì in Mercedes, sottolineando che le aspettative riguardo alla superiorità futura della Mercedes potrebbero non essere così certe. Villeneuve ha avvertito che, sebbene ci siano nuovi regolamenti e motori all’orizzonte, non è garantito che la Mercedes avrà il monopolio delle vittorie come in passato.