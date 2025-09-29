Verstappen e la Red Bull: strategia vincente in Formula 1

Max Verstappen è attualmente a 69 punti di distanza da Oscar Piastri, leader della classifica mondiale. Le sue recenti vittorie a Monza e Baku hanno riacceso le discussioni sul suo potenziale ritorno nella lotta per la quinta corona iridata. Sarà cruciale osservare come si comporterà la Red Bull a Singapore, un circuito molto diverso dai precedenti, ma che potrebbe avvantaggiare la McLaren. Tuttavia, gli aggiornamenti estivi e le nuove scoperte sull’assetto hanno riportato in vita la RB21.

A settembre, Verstappen ha trionfato su due circuiti con caratteristiche differenti. Monza ha messo in evidenza l’efficienza aerodinamica, mentre Baku ha richiesto grip meccanico e bilanciamento. Questi risultati indicano che la Red Bull ha fatto un significativo passo avanti, non solo grazie ai miglioramenti aerodinamici, ma anche a nuove soluzioni di messa a punto.

Durante l’estate, la scuderia di Milton Keynes ha condotto esperimenti per migliorare l’assetto della macchina, non senza rischi, come dimostra il difficile weekend di Budapest. Il team ha cambiato approccio, rendendo Verstappen il punto focale del progetto e ascoltando i suoi feedback. Questo è stato evidente a Monza, dove il pilota ha suggerito modifiche per migliorare il bilanciamento.

L’innesto di Laurent Mekies come Team Principal ha contribuito alla riorganizzazione del lavoro, sebbene i progressi siano frutto di lavori già avviati. La RB21 ha ricevuto vari aggiornamenti, come nuove soluzioni per i condotti dei freni anteriori.

Adesso, il pubblico si interroga sulla possibilità per Verstappen di rientrare in lotta per il titolo. Mentre la RB21 mostra un’ottima efficacia in configurazione da basso carico, la McLaren tiene ancora un vantaggio nelle curve a media velocità. La sfida per Verstappen sarà ottenere un’auto reattiva e bilanciata su circuiti più complessi, dove la gestione del degrado degli pneumatici sarà cruciale.