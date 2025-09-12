Verstappen e Ferrari: i consigli per il futuro in F1

Montezemolo torna a parlare di Binotto, mentre a Verstappen vengono dati consigli per un possibile trasferimento alla Ferrari. Ecco le notizie più importanti dal mondo della Formula 1.

Tra i rookie della stagione, uno in particolare si distingue e suscita l’interesse di top team come Red Bull. Le sue abilità stanno attirando l’attenzione, rendendolo un potenziale talento del futuro.

Riguardo a Kimi Antonelli, ci sono pareri contrastanti sul suo debutto in un top team. Alcuni nel paddock suggeriscono che sia stato un errore e propongono uno scambio tra il giovane italiano e Carlos Sainz.

Max Verstappen, nel caso decidesse di unirsi alla Ferrari, riceve suggerimenti su fattori da considerare per una transizione di successo. Fonti interne al Circus avvertono che alcune dinamiche potrebbero influenzare la sua decisione.

Intanto, la McLaren è in ottima posizione per vincere il Titolo Mondiale Costruttori. Con un possibile trionfo a Baku, il team di Woking si avvicina sempre di più alla matematica certezza del titolo.

Infine, Montezemolo esprime la sua nostalgia per l’era di Binotto in Ferrari, criticando la gestione attuale sotto la direzione di Fred Vasseur. Le sue dichiarazioni rivelano una certa delusione rispetto ai risultati recenti della Scuderia.