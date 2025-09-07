Verstappen conquista la pole a Monza con giro record

Max Verstappen ha conquistato la pole position al Gran Premio d’Italia a Monza, segnando un tempo record di 1’18″792 con la sua Red Bull RB21. Questo giro rappresenta la velocità media più alta mai registrata nella storia della Formula 1, superando il precedente record di Lewis Hamilton che resisteva da cinque anni.

Oltre alla pole, Verstappen ha ricevuto un anello speciale della regina, consegnato dalla sottosegretaria Federica Picchi e dal sindaco di Monza, Paolo Pilotto. L’anello, creato dall’orafo Guido Guzzi, trae ispirazione dalla Corona Ferrea e incorpora elementi della bandiera italiana e della bandiera a scacchi.

Nella griglia di partenza, accanto a Verstappen, si posizionerà Lando Norris della McLaren, con un tempo di 1’18″869. Oscar Piastri, teammate di Norris e attuale leader del Mondiale, partirà terzo con 1’18″982, mentre Charles Leclerc della Ferrari occuperà la quarta posizione con 1’19″007. Lewis Hamilton ha ottenuto il quinto tempo ma, a causa di una penalità, scatterà dalla quinta fila.

La griglia completa prevede, tra gli altri, Kimi Antonelli sesto, George Russell quinto e Fernando Alonso ottavo. Questo il riepilogo della griglia di partenza:

1. Max Verstappen (Red Bull Racing)

2. Lando Norris (McLaren)

3. Oscar Piastri (McLaren)

4. Charles Leclerc (Ferrari)

5. George Russell (Mercedes)

6. Kimi Antonelli (Mercedes)

7. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)

8. Fernando Alonso (Aston Martin)

9. Yuki Tsunoda (Red Bull Racing)

10. Lewis Hamilton (Ferrari, penalità di 5 posizioni)

Il Gran Premio di Monza, che consiste in 53 giri, inizierà alle 15. Prima della gara, ci sarà una parata di auto F1 storiche, uno show con djset di Benny Benassi e il sorvolo delle Frecce Tricolori. L’inno nazionale sarà eseguito dalla banda dell’Arma dei Carabinieri e dal tenore Vittorio Grigòlo.