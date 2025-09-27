Verstappen conquista il Nurburgring con Ferrari 296 GT3

Max Verstappen ha raggiunto un importante traguardo al Nurburgring, vincendo la sua prima gara di GT3 alla guida della Ferrari 296 GT3. Questo successo arriva a distanza di una settimana dalla vittoria in Formula 1 in Azerbaijan. Durante la gara, Verstappen ha condiviso la vettura con Chris Lulham, già noto nel mondo del sim racing e vincitore nel GTWC.

Questa vittoria segna un evento raro, poiché un pilota di Formula 1 non si esibiva in altri campionati da molto tempo. Verstappen, campione del mondo con Red Bull, diventa il primo pilota di F1 a vincere con la Ferrari nel 2025, suscitando commenti ironici sui social, soprattutto considerando che è avvenuto prima dei piloti ufficiali della scuderia.

Dopo la gara, Verstappen ha condiviso la sua emozione, esprimendo la soddisfazione per un debutto così riuscito: “Correre qui è incredibile. La macchina ha funzionato bene, e noi non abbiamo commesso errori. Vincere al primo tentativo è fantastico.”

Guardando al futuro, Verstappen ha dichiarato di voler partecipare alla 24 Ore, ma ha sottolineato la necessità di accumulare maggior esperienza. Sebbene il programma per l’anno corrente possa essere concluso, il prossimo anno si preannuncia già ricco di opportunità sul tracciato. Il pilota della Red Bull sta già pianificando ritorni alla guida della 296 GT3.