Verstappen chiarisce il suo futuro: resta in Red Bull fino al 2026

Il mondo della Formula 1 è in fermento per il futuro di Max Verstappen, pilota di punta della Red Bull. Negli ultimi mesi, molteplici voci hanno ipotizzato un possibile approdo del campione del mondo in Mercedes, soprattutto dopo che Lewis Hamilton ha annunciato il suo passaggio in Ferrari.

Le indiscrezioni parlavano di contatti tra Verstappen e Toto Wolff, Team Principal della Mercedes, ma il pilota ha deciso di chiarire la situazione. In una recente intervista con Sky britannica, ha confermato il suo legame con la Red Bull anche per il prossimo anno, mettendo a tacere le speculazioni riguardanti il suo futuro. Verstappen ha spiegato di aver limitato le sue dichiarazioni per evitare confusione e ha sottolineato di avere un’idea chiara di cosa voglia fare nel prossimo futuro.

Il pilota ha anche risposto a domande relative a presunti incontri con Wolff, affermando che la vicinanza delle loro barche in Sardegna non implica necessariamente trattative lavorative. Verstappen ha ribadito che sta discutendo con la Red Bull dei miglioramenti per l’anno prossimo, dimostrando così il suo impegno con la scuderia.

Con il contratto attuale che lo lega alla Red Bull fino al 2028, i tifosi possono stare tranquilli: Verstappen rimarrà con la squadra di Milton Keynes nel lungo periodo, a condizione che la vettura offra le prestazioni necessarie.