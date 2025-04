Il ministro degli esteri russo Sergehei Lavrov e l’inviato speciale degli Stati Uniti Steve Witkoff rappresentano due prospettive diverse sui negoziati per un cessate il fuoco in Ucraina. La situazione in Ucraina, caratterizzata da oltre tre anni di guerra, limita le possibilità di manovra di Kiev. Le dichiarazioni quotidiane delle due parti influenzano le opinioni e l’interpretazione della situazione, rendendo difficile prevedere un reale accordo. L’analisi delle posizioni e la fiducia nelle fonti possono orientare l’opinione pubblica su come evolverà il conflitto e le trattative tra Mosca e Washington.