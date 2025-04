Verso l’udienza pubblica al Palazzo della Consulta

Il reato di abuso d’ufficio è stato abrogato in Italia dalla riforma Nordio (legge 114 del 9 agosto 2024), eliminando così l’articolo 323 del Codice penale. Mercoledì 7 maggio, questa riforma arriverà davanti alla Corte Costituzionale, su rinvio della Corte di Cassazione, che ha sollevato questioni di incostituzionalità. La Cassazione, infatti, ha esaminato un ricorso in cui si chiedeva l’annullamento di una condanna per abuso d’ufficio e ha evidenziato violazioni di obblighi sovranazionali da parte dello Stato italiano, in particolare rispetto alla Convenzione dell’Onu contro la corruzione.

La Corte ha sottolineato il contrasto tra l’articolo 1 della legge Nordio e l’articolo 19 della Convenzione anticorruzione, il quale prevede misure penali che includono l’abuso d’ufficio. Secondo la Cassazione, la riforma Nordio comprometterebbe gli impegni internazionali dell’Italia, in particolare in riferimento agli obblighi di mantenere un’adeguata legislazione contro la corruzione. Sebbene la Convenzione permetta la depenalizzazione di alcune condotte, l’abrogazione dell’abuso d’ufficio non è stata compensata da altri meccanismi di tutela, creando una lacuna per la lotta contro la corruzione.

La Corte ha riconosciuto l’intento del Legislatore di prevenire la paralisi burocratica e di ridurre la discrepanza tra procedimenti avviati e condanne. Nonostante ciò, la Cassazione ha affermato che la riforma ha violato l’obbligo di mantenere un efficiente sistema di prevenzione della legalità nell’azione amministrativa, rendendo vincolante l’adeguamento alle previsioni della Convenzione.