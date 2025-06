Manca meno di una settimana al Draft, che sarà trasmesso in diretta sui canali Sky Sport. Il giornalista Kevin Pelton di ESPN ha applicato il suo modello statistico per creare delle proiezioni sui giocatori della classe 2025 e il loro potenziale come professionisti nella NBA. Le sue valutazioni presentano alcune differenze significative rispetto alle classificazioni tradizionali di altri esperti che hanno stilato una top-100.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: sport.sky.it