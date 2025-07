VersLife S6PRO: Aspirapolvere Senza Fili 30KPa per Animali

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: 79,00€ – 69,00€

⭐ Valutazione: 4.5 / 5

Vivi la tua vita senza fatica con VeraLife!

Scopri un nuovo modo di pulire con l’aspirapolvere S6PRO, il tuo alleato ideale per una casa sempre splendente. Grazie al potente motore brushless, questo dispositivo offre un’eccezionale potenza di aspirazione di 30KPa, in grado di rimuovere polvere, briciole e peli di animali in un batter d’occhio. È il compagno perfetto per chi ama la pulizia rapida e senza compromessi!

Vantaggi pratici dell’S6PRO:

Autonomia Prolungata: Con una batteria da 2200mAh, puoi pulire per ben 30 minuti in modalità ECO, garantendo risultati perfetti anche nelle stanze più grandi senza la necessità di ricariche. Semplicità e Comodità: Il suo design 4 in 1 ti permette di passare facilmente da scopa ad aspirapolvere portatile, ideale per raggiungere ogni angolo della tua casa, dal divano alle tende, fino all’auto. E non dovrai più preoccuparti di grovigli di capelli, grazie alla tecnologia senza spazzole!

Inoltre, il sistema di filtrazione HEPA a 4 fasi cattura il 99,97% delle particelle microscopiche, offrendoti un’aria pulita e fresca. Il contenitore della polvere da 900 ml ti consente di aspirare a lungo senza interruzioni, e grazie alla sua funzione di svuotamento con un solo clic, non ti sporcherai mai le mani!

Scegliere VeraLife significa scegliere la qualità e la praticità. Purifica la tua vita con S6PRO e goditi ogni istante del tuo tempo libero!