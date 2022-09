Versione globale Xiaomi Pad 5 Mi Tablet 128GB/256GB Snapdragon 860 11 ”WQHD + 120Hz Display Quad Stereo Altoparlanti 8720mAh Batteria

Versione globale Xiaomi Pad 5, 11" Display WQHD+ a 120 Hz, fotocamera posteriore da 13 MP, fotocamera frontale da 8 MP CPU ———- CPU Snapdragon 860 Octa Core Schermo ——- Schermo da 11 pollici 120Hz 2560x1600p WQHD+ RAM + ROM: 6 GB + 128 GB / 256 GB Fotocamera —— Fotocamera posteriore da 13 MP, fotocamera frontale da 8 MP Batteria —— 8720 mAh (tipico); Sistema operativo ———– MIUI per Pad, versione globale, supporto multilingue, Google Play e aggiornamento OTA Altro ——– WIFI, Bluetooth 5.0, OTG, Type-C, Dolby Atmos supportati Contenuto della confezione —– Xiaomi Pad 5 / Adattatore / Cavo USB di tipo C / Guida rapida / Scheda di garanzia

Xiaomi Pad 5

Display WQHD+ 120Hz | Altoparlanti quattro stereo immersivi

Qualcomm® Snapdragon™ 860 | Batteria ad alta capacità da 8720 mAh (tipica).

Migliora la tua esperienza di intrattenimento e di lavoro

Il grande 11" schermo, design sottile ed elegante e configurazione top di gamma sono garantiti per soddisfare le tue esigenze in un’ampia gamma di scenari. L’unità è dotata di Qualcomm® Snapdragon™ 860 e lo schermo ad alta frequenza di aggiornamento di 120 Hz rende la tua esperienza estremamente fluida. La batteria extra-large da 8720 mAh (tipo) elimina qualsiasi preoccupazione relativa alla ricarica.

11" display ad alta risoluzione

Un grande schermo aperto e puro, ricco di colori e luminoso, che ti immerge quando giochi o guardi film di successo.

Guarda comodamente, non importa quando e dove

Il display a bassa luce blu offre una protezione efficace per la vista degli utenti.

Il display dispone anche di un sensore di luce ambientale dedicato per garantire un adattamento preciso a qualsiasi ambiente di illuminazione.

Esperienza visiva cinematografica, non importa quando e dove

Dal momento in cui lo schermo dello Xiaomi Pad 5 si accende, sarai immerso in un mondo di colori vibranti. Il supporto Dolby Vision e il colore naturale ad alta fedeltà assicurano un’esperienza visiva incredibile con immagini, giochi e film.

Display WQHD+ 120Hz

Un’esperienza fluida e facile grazie a una frequenza di aggiornamento di 120 Hz! Sia che tu stia scorrendo mentre navighi o che scorri in un gioco, lo schermo assicura un’esperienza visiva del tutto più fluida!

Sistema audio di punta con quattro altoparlanti

I quattro altoparlanti offrono un suono surround straordinario nei formati di visualizzazione orizzontale e verticale. Gli altoparlanti di ampiezza ultra-ampia offrono un suono potente e un impatto diretto, regalandoti un’esperienza audio da cinema.

Qualcomm® Snapdragon™ 860

Con l’ammiraglia della tecnologia di processo a 7 nm, le prestazioni sono state notevolmente migliorate. Quando guardi video, giochi o navighi sul Web, il processore sarà un passo avanti, permettendoti di goderti la velocità.

Batteria a lunga durata da 8720 mAh (tipica).

La capacità della batteria extra-large fornisce supporto tutto il giorno, tutti i giorni, eliminando i problemi di alimentazione sia che tu stia lavorando, studiando o giocando.

Penna intelligente Xiaomi

La ricarica wireless magnetica significa che puoi caricare completamente in 18 minuti; una carica di 10 secondi ti dà 20 minuti di utilizzo.

La sensibilità alla pressione di livello 4096 rileva accuratamente i cambiamenti nella pressione della penna, consentendo tratti della penna precisi e fluidi.

Più di una penna

Xiaomi Pad 5 non solo ti offre il massimo in termini di prestazioni, intrattenimento audio e video eccezionale, ma ci siamo anche assicurati che possa soddisfare le tue esigenze di scrittura e disegno, rendendo il tuo tablet il laptop e la tela perfetti da non perdere un solo momento di ispirazione.

MIUI per Xiaomi Pad

Con App drawer Accedi comodamente a tutte le tue applicazioni in un unico posto, invece di dover guardare in giro tutte le schermate home.

Appunti:

* Lo Xiaomi Pad 5 mostra il contenuto solo a scopo illustrativo. Fare riferimento al prodotto reale.

* Le immagini in questa pagina sono illustrative e il design del prodotto reale potrebbe differire.

* Tutti i dati in questa pagina riguardanti la carica e la durata della batteria sono ottenuti dai laboratori Xiaomi. I risultati effettivi possono variare in base alle differenze nella versione del software, nell’ambiente e nell’edizione del telefono e potrebbero non riflettere il prodotto reale.