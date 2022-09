Versione globale Xiaomi 11T Pro Smartphone 128/256GB Snapdragon 888 Octa Core 108MP Fotocamera 120W HyperCharge 120Hz Display AMOLED

Versione globale Xiaomi 11T Pro con caricatore UE originale

> CPU ————- Snapdragon 888 Octa Core

> Schermo ———- DotDisplay piatto AMOLED da 6,67 pollici; AdaptiveSync a 120 Hz ; Frequenza di campionamento del tocco fino a 480 Hz; 2400 x 1080; Colore vero

> RAM + ROM —– 8 GB + 128 GB / 8 GB + 256 GB / 12 GB + 256 GB

> Fotocamera ——– Fotocamera posteriore tripla da 108 MP + 8 MP + 5 MP, fotocamera frontale da 16 MP

> Batteria ——— Batteria da 5000 mAh (tipica), HyperCharge da 120 W, caricatore cablato Inbox da 120 W

>

Sistema operativo ————– Versione globale, MIUI 12.5 basata su Android 11, Supporto aggiornamento OTA e multilingua



> Altro ———– GPS, Frequenza di aggiornamento dello schermo 120Hz, Suono di Harman Kardon, Supporto Dolby Atmos, NFC

> Rete ——– Netcom completo, Dual SIM Dual Standby

5G: n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n66/n77/n78

4G: LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/66

LTE TDD: B38/40/41/42

3G: WCDMA: 1/2/4/5/8/19

2G: GSM: 850 900 1800 1900 MHz



Nota: si prega di confermare la frequenza di rete con l’operatore locale per assicurarsi che la rete sia compatibile prima di ordinare!

Xiaomi 11T Pro

Fotocamera professionale da 108 MP | Ipercarica Xiaomi da 120 W

AMOLED a 120 Hz, Dolby Vision® supportato | L’ammiraglia Qualcomm® Snapdragon™ 888





Cinemagico

Xiaomi 11T Pro ti consente di trasformare i momenti cinematografici della tua vita quotidiana in Cinemagic.

Questo dispositivo offre la migliore esperienza cinematografica grazie a fotografie straordinarie. immagini vibranti a

videografia da studio perfetta per condividere e vivere le storie che contano per te.

Crea Cinemagico

Racconta al mondo la tua storia

Con la videografia computazionale leader e le fotocamere di livello professionale, effetti speciali professionali e opzioni creative sono a portata di mano.





Cinema AI con un clic

Lascia che la magia funzioni facilmente

Scopri le piccole meraviglie nascoste intorno a te

Non perdere mai nessun suono interessante





HDR10+ end-to-end

È ora di presentare in anteprima il tuo capolavoro

Le riprese HDR10+ di livello professionale acquisiscono dettagli video sia più luminosi che più scuri con oltre 1 miliardo di colori, il che rende la qualità del tuo video più chiara e realistica. Con HDR10+ end-to-end, i colori appaiono più vivaci e dinamici dall’acquisizione alla presentazione sul display.*

Tripla fotocamera ammiraglia

Cattura tutto ciò che la vita ha da offrire

Fotocamera principale da 108 MP

Scatti impeccabili in ogni occasione

Sensore di immagine super grande | 2,1 μm

Super Pixel 9 in 1 | Doppia ISO nativa

Più di una semplice fotocamera principale

Ogni fotocamera è di livello professionale

Il mondo in miniatura sotto la fotocamera telemacro da 5 MP è spettacolare

Potere cinematografico

Con prestazioni rivoluzionarie di alta qualità

Processore Qualcomm® Snapdragon™ 888 5G*

Il suo processore a 5 nm migliora le prestazioni della CPU del 25% e le prestazioni della GPU del 35% rispetto alla generazione precedente. Ciò consente prestazioni rivoluzionarie e un consumo energetico più efficiente.

Prestazioni della fotocamera migliorate e migliorate

Motore di intelligenza artificiale Qualcomm di sesta generazione:Offre 26 sorprendenti TOPS, così puoi utilizzare molte applicazioni basate sull’intelligenza artificiale.

Qualcomm Spectra™ 580 ISP:35% più veloce rispetto alla generazione precedente con 2,7 gigapixel al secondo di elaborazione.

Energizza Cinemagico

Sempre carico e pronto quando l’ispirazione colpisce

120 W* Xiaomi HyperCharge, carica al 100% in 17 minuti*

Ora puoi caricare completamente il tuo smartphone mentre ti rilassi al mattino. È ora di dire addio alla ricarica notturna.

Molte ore di utilizzo in soli 10 minuti di ricarica

7 ore di riproduzione video | 11 ore di chiamata | 5 ore di navigazione | 2 ore di registrazione video 1080p

Supporta anche la ricarica a -10℃*

Velocità di ricarica guidata da una tecnologia rivoluzionaria

Doppia pompa di carica:Aumenta l’assorbimento di corrente e riduce il surriscaldamento.

Tecnologia Mi-FC:Sviluppato da Xiaomi, estende il tempo di utilizzo di una corrente elevata e riduce il tempo di ricarica di mantenimento.

Tecnologia MTW:Più schede di ricarica per ridurre la resistenza interna.

Batteria a doppia cella con grafene:Migliore conducibilità elettrica.

Sicurezza di ricarica

Tanto importante per noi quanto lo è per te

Certificazione del sistema di ricarica rapida sicura TÜV Rheinland | 34 caratteristiche di sicurezza | 800 cicli di carica*

Vivi l’esperienza cinematografica

Vale la pena perdersi in bei contenuti

Display AMOLED piatto da oltre 1 miliardo di colori

Liscio con una nitidezza perfetta dell’immagine

Con prestazioni eccezionali in termini di luminosità, rapporto di contrasto, calibrazione del colore e risoluzione. Questo display ha ricevuto una valutazione A+ da DisplayMate, una delle agenzie di valutazione dei display più affidabili al mondo.





6.67" Display piatto AMOLED | 1.000 nits Luminosità di picco | 5.000.000 : 1 Rapporto di contrasto

TrueColor Ottimizzato per ogni display | Frequenza di aggiornamento 120 Hz | Fino a 480 Hz Frequenza di campionamento del tocco

Display dinamico HDR10+ | MEMC Esperienza video più fluida

Supportato da Dolby Vision® e Dolby Atmos®

Con Dolby Vision®, il display offre luminosità, contrasto e colori straordinari per luci luminose, vivacità abbagliante e dettagli scuri profondi come non hai mai visto prima. Inoltre, viene fornito anche con Dolby Atmos®, offrendoti un’esperienza sonora eccezionale.

Un display eccezionale pronto a stupirti

Sensore di luce ambientale a 360°:La luminosità del display reagisce ai cambiamenti nell’ambiente in modo da avere sempre un’esperienza visiva naturale.

Modalità luce solare 3.0:Display visibile anche in condizioni di illuminazione intensa.

Vero display:Regola automaticamente la temperatura del colore del display in base alle condizioni di illuminazione dell’ambiente circostante.

Esperienza audio indimenticabile

Collaborato con SOUND BY Harman Kardon per un’esperienza acustica più raffinata. I doppi altoparlanti dedicati producono un suono surround di qualità a 360°.

Corning® Gorilla® Glass Victus™ sul display

Il Gorilla® Glass più resistente di sempre

Duro, ma bellissimo