Versione di Basciano sul presunto schiaffo a Sophie: “Ciò che è successo davvero”

Non solo la delusione per l’ultima intervista di Sophie Codegoni e la replica alle accuse di tradimento, Alessandro Basciano è tornato a Verissimo per replicare all’episodio del presunto schiaffo. La versione dell’ex gieffino è diversa da quella di Sophie.

“Anche io ho contenuti pesanti e borderline, ma non li metterei mai in pasto al pubblico. Lei ha sbagliato a fare questo e partire in quinta. Io non sono qui ad attaccare lei, ma a difendermi. Perché almeno ho il diritto di difendermi.

Poi ad ogni mia data le arrivavano 20 segnalazioni su me e delle ragazze. Ma cosa sono Rocco Siffredi. Però il tradimento che non c’è stato non è stata la cosa più grave che ha detto qui. Ha parlato di uno schiaffo.

Non c’è stato questo schiaffo. C’è stata una colluttazione tra me e il mio manager e lei si è messa un po’ in mezzo. Lui e Sophie erano molto allegri, io non bevo. – continua Alessandro nella sua versione – Bere è normalità io non dico nulla su questo. Io la dovevo portare a cena e lei poi mi chiede di andare, io le dico che stavo mettendo l’ultimo pezzo del djset. nel mentre io dovevo avere al mio fianco il manager e non c’era più nessuno. Io sono stato 15 minuti ad aspettare. Lei intanto era andata dal mio manager a chiedere di accompagnarla in camera a piastrarsi. Lui invece che rimanere si è lasciato convincere ad accompagnarla. Lui l’accompagna e invece che tornare giù a tirarmi fuori dalla consolle, resta con lei.

Quindi poi litigo con lui, lei ha sentito, è stata allontanata da questa discussione e ha iniziato a piangere. Era una situazione dove volevano schiaffi, ma non a Sophie! Lei è venuta verso di noi perché vedeva questa litigata. Non so perché dice che ho schiaffeggiato lei. La prima volta mi ha infangato e ha fatto lo stesso la seconda. Perché vuole rovinarmi? Sono il padre di sua figlia. Io non l’ho mai picchiata e lei lo sa benissimo”.