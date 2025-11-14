14.4 C
Roma
venerdì – 14 Novembre 2025
Musica

Versilia Big Band: jazz live a Forte dei Marmi

Da stranotizie
Versilia Big Band: jazz live a Forte dei Marmi

Torna la Versilia Big Band con un concerto imperdibile. L’evento si svolgerà nel Giardino d’Inverno di Villa Bertelli a Forte dei Marmi, sabato 10 dicembre, alle 17. La band, diretta dal maestro Silvano Bottari, vedrà la partecipazione della cantante Sara Maghelli.

La Versilia Big Band è composta da 16 musicisti, una cantante e un direttore, seguendo la tradizionale formazione delle orchestre jazz che si svilupparono negli Stati Uniti alla fine del Novecento. Durante il concerto, la band eseguirà una selezione di Standard Jazz, che spazia dal Swing al Be-Bop, includendo anche brani più contemporanei.

Per assistere al concerto è necessario acquistare un biglietto al costo di 12 euro e la prenotazione è obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare i numeri 335 8497038 o 0584 787251.

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop!

Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari.

🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.

Articolo precedente
Crescita della popolazione canina in Svizzera: novità legislativa
Articolo successivo
Matera Hack For Play: innovazione videoludica in Basilicata
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.