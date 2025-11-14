Versilia Big Band: jazz live a Forte dei Marmi

Torna la Versilia Big Band con un concerto imperdibile. L’evento si svolgerà nel Giardino d’Inverno di Villa Bertelli a Forte dei Marmi, sabato 10 dicembre, alle 17. La band, diretta dal maestro Silvano Bottari, vedrà la partecipazione della cantante Sara Maghelli.

La Versilia Big Band è composta da 16 musicisti, una cantante e un direttore, seguendo la tradizionale formazione delle orchestre jazz che si svilupparono negli Stati Uniti alla fine del Novecento. Durante il concerto, la band eseguirà una selezione di Standard Jazz, che spazia dal Swing al Be-Bop, includendo anche brani più contemporanei.

Per assistere al concerto è necessario acquistare un biglietto al costo di 12 euro e la prenotazione è obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare i numeri 335 8497038 o 0584 787251.

