Versatilità Creativa: Cantautore, Attore, Fumettista e Scrittore

Si è spento all’età di 76 anni Gianfranco Manfredi, cantautore, attore, scrittore e fumettista, figura poliedrica della cultura italiana. Nato nel 1948 a Senigallia e residente a Milano, Manfredi ha lasciato un’eredità artistica significativa. Aveva sofferto di una lunga malattia, e la notizia della sua morte è stata data dalla figlia maggiore, Diana, che lo ha descritto come un “genio” con una “mente curiosa”. I funerali si svolgeranno in forma privata.

La carriera di Manfredi è stata caratterizzata da molteplici talenti: ha scritto oltre 300 canzoni, sceneggiature per cinema e televisione, romanzi e saggi, come l’ultimo “Il mito di Tarzan”. Il suo esordio come cantautore risale agli anni ’70 con il disco “La crisi” e ha collaborato con artisti di rilievo come Gino Paoli e Mia Martini. Nel settore del fumetto, il suo debutto è avvenuto nel 1991 con “Gordon Link”, ma la sua affermazione è stata grazie alla collaborazione con Sergio Bonelli Editore.

Tra i suoi lavori più celebri, si distingue “Magico Vento”, una serie western con elementi magici e horror, creata nel 1997, che ha affascinato i lettori per oltre un decennio. Ha anche contribuito a “Dylan Dog”, “Tex” e “Nick Raider”. La casa editrice Bonelli lo ha celebrato come uno degli autori più brillanti, riconoscendo il suo talento nel fondere il western con l’horror. Diana ha esortato a ricordarlo attraverso le sue opere, sottolineando che gli artisti come lui non ci abbandonano mai.