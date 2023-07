Versalis, target di decarbonizzazione nel nuovo Report di Sostenibilità

– Versalis, società chimica di Eni, ha pubblicato il Report di Sostenibilità 2022 nel quale racconta il suo contributo allo sviluppo di modelli più sostenibili e circolari, in linea con la strategia e i valori del Gruppo.

Il documento approfondisce inoltre i target che la società si è prefissata per raggiungere l’obiettivo della neutralità carbonica al 2050. Versalis intende contribuire con un ruolo chiave nella transizione, attraverso lo sviluppo di nuove tecnologie, prodotti e soluzioni complementari e sinergiche che contribuiscano a delineare un modello di business a ridotte emissioni e a creare un futuro più sostenibile.

“Siamo impegnati per dare il nostro contributo per contrastare il cambiamento climatico, attraverso le azioni che portiamo avanti quotidianamente: l’individuazione di alternative più sostenibili di approvvigionamento delle materie prime ed energia, lo sviluppo della chimica da rinnovabili, l’adozione di soluzioni volte alla riduzione dell’impatto energetico, le intense attività di ricerca dedicate allo sviluppo di nuove tecnologie, processi e prodotti per la decarbonizzazione”, ha dichiarato Adriano Alfani, Amministratore delegato di Versalis.

Nel Report di Sostenibilità vengono riportati i target intermedi di riduzione delle emissioni: in particolare, rispetto all’anno di riferimento 2018, del 15% per gli Scope 1 e 2 entro il 2025 e del 30% entro il 2035. Questi target a breve e medio termine sono tappe fondamentali per il raggiungimento dell’obiettivo Net Zero al 2050.

Sono state pianificate, inoltre, le azioni per il raggiungimento degli obiettivi: per lo Scope 1, interventi sui processi industriali e in particolare sullo steam-cracking; per lo Scope 2, incremento dell’efficienza degli impianti e utilizzo di b; per lo Scope 3, sviluppo di iniziative di economia circolare e chimica da materie prime rinnovabili.