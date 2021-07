Bernardeschi non è stato l’unico calciatore ad essersi sposato sull’euforia della vittoria agli europei, anche Verratti oggi ha detto sì. La sua sposa è stata la fidanzata conosciuta nel 2019, Jessica Aidi.

— Perché è in tendenza? (@perchetendenza) July 15, 2021

Marco Verratti e Jessica Aidi si sono sposati oggi a Parigi. Presenti al matrimonio anche i figli del calciatore, Tommaso e Andrea, avuti dall’ex moglie Laura Zazzara. Fra gli invitati famosi spiccano i nomi degli ex compagni di squadra Javier Pastore ed Ezequiel Lavezzi. La cerimonia si è svolta a Neuilly Sur Seine, comune a nord della capitale francese.

Sulla pagina Facebook del Comune di Manoppello (Pescara), città di nascita di Verratti, sono arrivati anche gli auguri del sindaco Giorgio De Luca e dell’intera comunità.

«Quattro giorni dopo il trionfo dell’Italia al campionato europeo di calcio, è vittoria dei sentimenti. Il nostro Marco Verratti e Jessica Aidi si sono sposati oggi pomeriggio a Neuilly Sur Seine, comune a nord di Parigi. Agli sposi e a tutti i familiari di Marco partiti da Manoppello per essere accanto al centrocampista azzurro, protagonista del successo della nazionale a Wembley, gli auguri del sindaco Giorgio De Luca, dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità. Vi aspettiamo a Manoppello non appena sarà possibile per brindare insieme!».