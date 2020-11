Veronica Satti è stata ospite a Domenica Live da Barbara d’Urso dove ha confessato di essere stata recentemente in una clinica a causa dell’ennesima crisi da auto-lesionista che le è venuta in piena estate.

Una crisi più forte delle precedenti, che le ha fatto perdere i sensi a causa del sangue perso.

Veronica Satti ha poi continuato:

“Sono convalescente, sono uscita da soli quattro giorni dalla clinica. Soffro di un disturbo che si chiama borderline di personalità. E’ un’onda che mi arriva e che non so gestire. Mi sono completamente tagliata braccia e gambe perdendo i sensi, ringrazio il compagno di mia madre che mi ha trovata. Inizialmente non volevo andare all’ospedale, poi mi sono convinta. Cosa mi scatta in quel momento? Probabilmente voglio spostare dei dolori che ho dentro, sul corpo. Ma non è servito a niente”.