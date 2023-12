Veronica Satti su Varrese: “Messaggio orribile, violenza psicologica”

Poche ore dopo Gessica Notaro, anche Veronica Satti è intervenuta su quello che sui social ormai è ‘il caso Varrese’. L’ex gieffina e attivista ha condannato i comportamenti che Massimiliano continua ad avere nei confronti di Beatrice Luzzi al Grande Fratello ed ha aggiunto che quello che passa in tv è un messaggio orribile.

Oggi più che mai dovremmo attenzionare comportamenti come il suo che sembrano la declinazione di un uomo insicuro che non accetta che una donna non si faccia piccola, annebbiato dal livore ha perso la misura tra gioco e vita e ricordiamoci che la violenza psicologica non è qualcosa di astratto ma una realtà che fa malissimo. Per quanto Beatrice Luzzi possa essere spigolosa, pesante o polemica gli atteggiamenti di Varrese sono sproporzionati e il messaggio orribile che passa è “se lo è meritato perché…”. lo non ci sto. Mi occupo di salute mentale da 6 anni, sono stata anche una vittima di violenza psicologica e quello che sto vedendo oltre a essere un trigger personale è altamente disturbante”.

“Assedio Psicologico da parte di Varrese verso Beatrice Luzzi. In molti mi state scrivendo che fine io abbia fatto, se io stia bene perché non posto nulla da più di due settimane, in effetti, senza entrare nei particolari, ce una situazione molto delicata della quale non voglio parlare. Torno però solo per una cosa che trovo gravissima, poi ritornerò al silenzio. Mi riferisco a ciò che sta subendo Beatrice Luzzi al Grande Fratello: una cosa che chiamerei senza alcun dubbio “assedio psicologico” da parte di Massimiliano Varrese.

“Con tutto rispetto per i credenti trovo che la bestemmia, che sarebbe punita subito, sia di un peso specifico lontanissimo da ciò che stiamo vedendo ai danni della Luzzi. Ho sempre preso le parti degli autori e del programma in passato perché ho fatto il GF, li conoscono chi un po’ di più chi un po’ di meno e sono persone meravigliose, di grande professionalità che mi hanno sempre aiutata quando non stavo bene, riprendendomi a volte quando era giusto, persone giuste insomma, per questo ora non capisco. – ha continuato Veronica Satti – Non si può solo riprendere morbidamente in puntata un Varrese che spavaldo però conferma ciò che dice e fa perché per lui “è un suo pensiero”. Nel mio GF ci furono squalifiche, punizioni immediate, la conduttrice, Barbara D’Urso non aspettava settimane per prendere solide decisioni e eventuali provvedimenti. Tale condotta non si può più legittimare”.