Veronica Satti si rasa i capelli dopo una crisi, lo sfogo: “Una voragine dentro”

In tv e sui social network, Veronica Satti ha sempre parlato dei suoi problemi (cercando di sensibilizzare), dall’autolesionismo al disturbo borderline di personalità, fino alla depressione. Qualche giorno fa l’ex gieffina ha fatto preoccupare i suoi follower dopo aver pubblicato delle foto in cui appariva rasata. Subito dopo Veronica ha spiegato quello che le era successo. Alla base di tutto c’è stata una forte crisi, la Satti dopo un mental breakdown ha deciso di rasarsi ed ha anche donato tutti i suoi capelli ad un’associazione, la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori.

“In tanti mi state scrivendo: “perché hai dovuto tagliare i capelli?”, non ho dovuto. Circa un mese fa ho avuto un forte mental breakdown, stavo malissimo, la depressione maggiore mi stava divorando, avevo una voragine di oscurità che risucchiava anche la notizia più bella, la cosa più felice. Sentivo questo momento di serenità e poi…dentro alla voragine e tornava il vuoto. Il dolore, angoscia, ansia, desolazione, apatia e disperazione erano le uniche cose di cui ero composta. In un momento ho preso il rasoio e ho tagliato tutti i miei capelli, come una sorta di purificazione, di pulizia del karma, di purità dell’anima. Faceva tutto male. Non volevo essere più toccata fisicamente ed emotivamente. E dopo un po’ con la terapia e con l’aiuto di persone meravigliose che mi hanno accolta nelle loro vite sono riuscita a rialzarmi. Non è ancora finita ma mi sento più forte. Sono diventata una hikikomori e ora riesco a uscire di casa dopo due anni di auto segregazione. Chiedete aiuto se vi sentite così. Senza vergogna. La salute mentale va validata ed è un diritto”.

“Eh si! porto la parrucca in realtà sono così. Avevo molta ansia a mettere questa foto ma è una rinascita, l’anima lavata, pronta a riscrivermi dopo un periodo di crisi, di profondo dolore e intensa sofferenza. Sono ancora qui. Vi ricordo che potete donare i vostri capelli per le persone che stanno affrontando la chemioterapia, così da creare parrucche di capelli veri per fare sentire più confortate quelle persone che stanno camminando in un viaggio di tormento, afflizione ma che sono coraggiosissim*. Io ho scelto Liltgenova.

Non sono una persona che parla di beneficenza o del volontariato che faccio, parlo delle tematiche per cui mi batto come la salute mentale o i diritti lgbt o delle persone fragili che vanno aiutate perché è un loro diritto. Oggi ho postato la foto dei miei capelli, in un momento molto doloroso mi sono rasata, non era per moda o altro anzi ancora adesso, anche con tutti i vostri complimenti che mi hanno commossa mi sento un po’ insicura. Mia madre ha trovato tutti i miei lungi capelli tagliati in camera mia e ho deciso di donarli all’associazione Liltqenova: Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. Dono i miei capelli per farne delle parrucche per chi sta affrontando la chemioterapia. È il mio dolore che si trasforma, che la mia rinascita possa servivere a qualcun’altr*. Se vi capita fatelo, il mondo sta diventando più duro, cattivo, confuso, difficile e dobbiamo aiutarci a vicenda per ricordarci che siamo esseri umani”.