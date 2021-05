Veronica Satti e Laïoung sembravano aver fatto pace dopo che lei una settimana fa lo aveva pubblicamente accusato di averla usata solo per un po’ di divertimento, nonostante le premesse fossero altre.

Ieri pomeriggio, infatti, lui l’ha raggiunta a Genova e questo è stato il tenore delle loro storie su Instagram:

Sembrava a tutti gli effetti una pace e teoricamente lo è stata, fino a quando queste storie non sono arrivate nelle mani della persona sbagliata: quella che ha dichiarato di essere la fidanzata di Laïoung.

Veronica Satti ha scoperto che Laïoung è fidanzato da 4 anni

“Oggi è venuto qua Laïoung ed ho ricevuto dei messaggi da parte vostra in cui mi scrivevate ‘sei una coglio*a lo fa per ripulirsi l’immagine’ e sì, avevate ragione, perché mi ha scritto la sua fidanzata da quattro anni. Ed io la proteggerò perché lui ha fatto delle cose terribili a questa ragazza, ho ricevuto messaggi che è stato con tantissime altre ragazze ed ho tutto! Mi può querelare”.

E ancora:

“Tu sei venuto qua da me solo perché deve uscire il tuo disco e vuoi ripulirti l’immagine. Sapete perché non voleva condividere la storia con me? Perché ha la fidanzata. Ed è stupenda. Io la voglio proteggere perché ho le palle al plutonio“.

Veronica Satti si è poi rivolta al manager di Laïoung:

“Tu, che fai solo impicci, l’hai mandato qua da me per farsi ripulire, ma una volta mi ha inc*lato, due volte mi ha inc*lato, ma questa è la terza. Quando lui è andato via noi ci siamo baciati e mi ha detto che non c’è fretta, mi ha dato una speranza. Invece è fidanzato! Sta con una ragazza da quattro anni“.

Veronica Satti: “Laïoung è violento e misogino”

“Ci sono cose che lei mi ha raccontato, ha detto che lui è un violento, querelami, 23 punti di sutura. E non provare ad andare da lei a farle del male perché io la proteggo. […] E’ pure omofobo, ha letto cose contro i gay ed ha picchiato un trans! Parla pure sempre male dei bianchi e sapete che persone molto famose della scena trap che hanno lavorato con lui, mi hanno detto di stargli lontano, ed io ci stavo per ricascare“.

E ancora:

“Lui fa buona musica, ma la verità è che Laïoung è misogino, odia le donna, odia i bianchi, ha picchiato un transgender e noi siamo qua a lottare il DDL Zan. Potete continuare ad ascoltarlo, ma spero che non sia un vostro idolo. Perché lui parla di rispetto ma non sa rispettare. […] Ha un disturbo narcisistico della personalità, è un manipolatore ed ora mi aspetto una sua querela, anche se so che è parecchio impicciato con diverse denunce per risse e violenze. Quindi non so se gli convenga mandarmela, ma può farlo, non ho paura, sono un’attivista e sono sempre dalla parte della giustizia“.

L’ex gieffina ha poi concluso:

“Il mio compito ora è occuparmi di tutte quelle ragazze che ha fatto soffrire, in particolar modo la sua ex ragazza che è devastata. E pensare che io, a livello pubblico, stavo per rettificare le cose“.