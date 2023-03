Veronica Satti ricoverata in una clinica: lo sfogo e la struggente lettera alla sua ex

Lo scorso dicembre Veronica Satti ha fatto preoccupare i suoi follower, perché dopo aver parlato di una sua crisi si è mostrata con i capelli rasati. L’attivista ha poi spiegato di aver donato i capelli ad un’associazione, la Lega Italiana per la Lotta ai Tumori. Recentemente Veronica è tornata a parlare ai suoi follower, ma da una clinica dove è ricoverata da diversi giorni ed ha invitato tutti a prendersi cura della propria salute mentale.

“Lo stigma più grande sulle malattie invisibili ma in generale verso le persone che soffrono: viene perpetrato da chi parla troppo, parole da persone che pensano di avere una certa e rara sensibilità, mentre in realtà sono totalmente polarizzate (nel senso psicologico della parola: Il pensiero polarizzato agisce automaticamente e porta a generalizzare le situazioni, senza fermarsi a esaminarle) la premura di chi tocca con amore, ma non quello dei film o delle cose che hanno letto, non quello che viene idealizzato, quello che vuole rimanere, quello coraggioso, scevro di ogni costrutto sociale dal quale pensano di non essere infettati, persone che pensano di essere diverse invece finiscono nella cloaca del “siete tutti uguali”, concedetemelo, so di cosa sto parlando.

Sono una borderline nuovamente ricoverata, non mi sono fatta male ma alcune circostanze mi hanno riportata qua, non lo vivo come un fallimento, le “ricadute” possono esistere. Ho nuovamente a mio malgrado riscontrato questo tipo di amaro comportamento. Ti lascia nuovamente illuso, ti fa sentire sbagliato per quella malattia che nessuno vede e tu non vorresti avere, ma non siamo sbagliati noi ma chi tocca con superficialità vestendosi di promesse.

Sono delicata e forte, fragile e coraggiosa”.