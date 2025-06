Veronica Satti: L’attacco al padre e la sua lotta interiore

Veronica Satti ha accusato il padre, Bobby Solo, di non aver mai svolto il suo ruolo di genitore. In un’intervista nel podcast “One More Time” di Luca Casadei, la 34enne, nota per la sua partecipazione al Grande Fratello nel 2018, ha condiviso la sua esperienza di vita come persona “borderline”, diagnosticata nel 2019, con conseguenti episodi di autolesionismo.

Satti ha spiegato che il suo disturbo le provoca confusione emotiva, alternando stati di sofferenza a momenti di euforia. “Soffrivo e non ne capivo il perché; la sofferenza era la mia comfort zone”, ha affermato. Ha inoltre descritto una crisi significativa che ha vissuto due anni fa, culminata in un “mental breakdown”, durante il quale si è ferita e ha consumato droga. Oggi si sente meglio e sta “prendendo le misure” della sua vita.

Riguardo all’autolesionismo, Satti ha raccontato di aver iniziato a 14 anni, compiendo atti di autolesionismo anche in modo occulto, senza avvertire il dolore ma ricercando un certo piacere.

Infine, ha parlato del suo rapporto con Bobby Solo, affermando di sentirsi sua figlia, ma di non considerarlo un padre nel senso tradizionale. Durante un viaggio a New York, i due si sono riconciliati, e lei ha espresso che “i figli sono di chi li cresce”, referendosi a Paolo, il compagno della madre, come alla vera figura paterna nella sua vita.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it