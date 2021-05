Veronica Satti in questi ultimi giorni su Instagram si è duramente sfogata contro un uomo misterioso con cui avrebbe avuto un rapporto tempo fa e che ora le starebbe facendo ghosting, ovvero sarebbe letteralmente sparito dalla sua vita smettendole di rispondere.

“Questa persona mi ha fatto ghosting e oltretutto ieri mi ha chiamato e mi ha detto cose terrificanti, io vorrei dire alle altre ragazze di non restarci male se succedono queste cose“.

Il giorno successivo ha fatto il suo nome, si chiama Laïoung ed è un trapper noto nella scena musicale.

“Dobbiamo reagire quando qualcuno non ci porta rispetto e ci prevarica! Però non voglio far vedere che sono una vittima perché io ho le palle al plutonio, se piango è perché ci tenevo a questa persona ed ho sbagliato a fidarmi di lui“.

L’ex gieffina ha poi continuato:

“Sono stata accusata di usare la mia malattia che gli ho detto solo per fargli capire ‘te la senti di stare con me? perché se non te la senti non ti biasimo’ […] ma dobbiamo abbattere questo stigma delle malattie invisibili. Mi dispiace che sia successo con lui perché è una persona che stimo, Laïoung, è molto noto nella scena trap. Mi ero molto presa di lui. E penso si veda”.

Veronica Satti ha poi dichiarato di aver detto a Laïoung i suoi problemi e le sue esigenze, ma quest’ultimo non le avrebbe rispettate e dopo il rapporto sessuale, sarebbe sparito ed avrebbe smesso di risponderle.

“Lui mi avrebbe potuto dire ‘non mi voglio prendere questa responsabilità’, io glielo avevo detto ‘se deve essere una scopata e via non sono il tipo, se ci deve essere qualcosa di più ok’ e lui mi ha risposto ‘ok’. Così ho preso il treno, con i miei attacchi d’ansia, e sono andata da lui, gli ho anche fatto dei regali, per sentirmi dire al telefono ora che piangevo come una putt**lla? […] la violenza non è solo quella fisica, ma è anche quella verbale: mi ha detto che piango come una putt**lla, che sono una fallita, che sono una viziata“.

E ancora:

“Mi ha detto di sparire. Non mi ha portato rispetto. Mi ha fatto ghosting, è crudele e non può rimanere impunito e se ve lo fanno mandate a fanc**o, io invece piango perché ci tenevo tantissimo a lui“.

Veronica Satti: “Laïoung mi ha fatto ghosting”

“E’ andato contro ciò che io faccio, ovvero sdoganare lo stigma, perché mi dava i visualizzati dei messaggi ed il ghosting è veramente crudele e non può essere impunito, se ve lo fanno non piangeteci sopra come faccio io. Detto questo buon disco, ti supporto nella tua musica“.

Infine ha aggiunto:

“Se io ti dico ‘non voglio che sia solo sess0’ e tu mi rispondi ‘ma non voglio rotture di coglio*i’, cosa sono le rotture di coglioni se ti chiedo di esserci per me perché nella vita ho subìto molti abbandoni come mio padre? […] avrebbe dovuto pensare ‘non è che dopo che le strillo così magari prende una lametta e si taglia?’, non l’ha pensato. […] Lui mi ha privato della mia libertà di poter scegliere se andare a letto con lui oppure no, perché io ci sono andata perché mi aveva detto che non sarebbe stato solo sess0, invece è stato solo sess0“.