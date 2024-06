Veronica Ruggeri e Nicolò De Devitiis si sono lasciati: l’annuncio

Amici per molto tempo e poi tra Veronica Ruggeri e Nicolò Devitiis è sbocciato l’amore. L’inviato de Le Iene veniva da una relazione con Eleonora Pedron, mentre la collega era stata legata per due anni a Stefano Corti, quando sono rimasti entrambi single e si sono conosciuti meglio, la loro amicizia si è trasformata in qualcosa di più. Da quel momento le due iene sono diventate inseparabili, ma ultimamente i loro follower si erano accorti che qualcosa non andava. Veronica Ruggeri e Nicolò Devitiis e da anni si facevano vedere insieme sui social e nell’ultimo mese questo non accadeva più. Così ieri sera dopo settimane di rumor la iena ha deciso di annunciare la rottura dal fidanzato.

Veronica Ruggeri conferma la fine della storia con Nicolò De Vitiis: “È stta una bellissima storia, ma non stiamo più insieme da settimane”.

Con una storia Instagram l’inviata de Le Iene ha confermato le voci che circolano da tempo sui social: “Ragazzi ciao. È vero, io e Nicolò ci siamo lasciati ormai da qualche settimana!. È stata una bellissima storia, abbiamo spesso condiviso momenti della nostra vita con voi e penso sia giusto rendervi partecipi anche di questo momento. Vi bacio“.

Nicolò De Devitiis e Veronica Ruggeri si sono lasciati. pic.twitter.com/nVazQsKGrm — Trash Italiano (@trash_italiano) June 18, 2024

Le confessioni di Nicolò nel 2023.

Un anno fa Nicolò si è raccontato in un episodio del podcast Così Come Siamo: “Il tradimento? L’ho sperimentato in passato, non nella storia attuale, ma ne ho tratto una lezione. Tanta forza e tanta anche gratitudine, non sarei qua adesso a parlare con te se non fosse successo, quindi in qualche modo penso che fosse scritto che sarebbe dovuta andare così. Ma in quel periodo (che a posteriori definisco bellissimo) mi sentivo perso, da un giorno all’altro non avevo più niente: né gli amici, né la mia compagna storica (quella di tutte le “prime volte”). Mi sono rimboccato le maniche e ho detto: bene, da oggi si fa come dice Nicolò. Così lasciai Giurisprudenza, mi misi a lavorare come commesso in 2 negozi (uno la mattina e uno la sera) e iniziai a studiare recitazione, nuotare, suonare la batteria. Subito dopo, scoprii un’inclinazione per una cosa che prima non avrei mai potuto fare: l’animatore. Tornato mi iscrissi a Economia e management e poi arrivai a Le iene“.