Veronica Quaggio: la giovane promessa del nuoto veneto

La giovane nuotatrice veneziana Veronica Quaggio, di 23 anni, sta diventando una delle speranze più promettenti dello sport in Veneto e a livello nazionale. Roberta Vianello, consigliera regionale della Lega-Liga Veneta, evidenzia l’importanza del percorso di Veronica, che rappresenta un orgoglio per la Riviera del Brenta.

Vianello sottolinea come Veronica sia l’emblema di talento, determinazione e impegno. La nuotatrice ambisce a partecipare alle prossime Olimpiadi senza trascurare gli studi in psicologia. Viene riconosciuto il suo merito nel dimostrare che è possibile combinare un intenso impegno sportivo, la formazione accademica e la crescita personale.

In aggiunta, la consigliera regionale rimarca l’importanza del supporto delle comunità locali, fondamentali per far emergere nuovi campioni. “Il Veneto è sempre stato un terreno fertile per le eccellenze sportive e per la solidarietà della comunità,” afferma Vianello. Il percorso di Veronica trasmette un messaggio positivo a tutti i giovani, che può essere sintetizzato nei valori di passione, sacrificio e disciplina.

L’auspicio finale è che Veronica continui a rappresentare con successo la regione, diffondendo valori essenziali come la tenacia e il lavoro di squadra. “La Regione Veneto sarà sempre accanto a chi, come Veronica, porta in alto i nostri colori e ispira le nuove generazioni,” conclude Vianello.