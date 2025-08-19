31.5 C
Roma
martedì – 19 Agosto 2025
Sport

Veronica Quaggio: la giovane promessa del nuoto veneto

Da StraNotizie
Veronica Quaggio: la giovane promessa del nuoto veneto

La giovane nuotatrice veneziana Veronica Quaggio, di 23 anni, sta diventando una delle speranze più promettenti dello sport in Veneto e a livello nazionale. Roberta Vianello, consigliera regionale della Lega-Liga Veneta, evidenzia l’importanza del percorso di Veronica, che rappresenta un orgoglio per la Riviera del Brenta.

Vianello sottolinea come Veronica sia l’emblema di talento, determinazione e impegno. La nuotatrice ambisce a partecipare alle prossime Olimpiadi senza trascurare gli studi in psicologia. Viene riconosciuto il suo merito nel dimostrare che è possibile combinare un intenso impegno sportivo, la formazione accademica e la crescita personale.

In aggiunta, la consigliera regionale rimarca l’importanza del supporto delle comunità locali, fondamentali per far emergere nuovi campioni. “Il Veneto è sempre stato un terreno fertile per le eccellenze sportive e per la solidarietà della comunità,” afferma Vianello. Il percorso di Veronica trasmette un messaggio positivo a tutti i giovani, che può essere sintetizzato nei valori di passione, sacrificio e disciplina.

L’auspicio finale è che Veronica continui a rappresentare con successo la regione, diffondendo valori essenziali come la tenacia e il lavoro di squadra. “La Regione Veneto sarà sempre accanto a chi, come Veronica, porta in alto i nostri colori e ispira le nuove generazioni,” conclude Vianello.

Articolo precedente
Italia e il ruolo cruciale nella sicurezza dell’Ucraina
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.