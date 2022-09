Veronica Peparini svela la verità sull’addio ad Amici: “Ci sono rimasta male”

Dopo anni da professoressa di ballo, in questa edizione di Amici Veronica Peparini non è più dietro la cattedra della scuola. Al posto della famosa coreografa c’è Emanuel Lo. In un’intervista concessa al settimanale Nuovo l’ex prof ha detto di esserci rimasta male perché ha lasciato persone alle quali era tanto legata. Nessun rancore per Maria De Filippi, con la quale ha buoni rapporti e alla quale deve tantissimo.

Durante una chiacchierata con Lorella Cuccarini, Veronica Peparini ha spiegato cos’è stato Amici per lei. La coreografa ha speso delle bellissime parole per la trasmissione della De Filippi.

“Amici per me è stato molto importante e gli attribuisco un valore immenso. In quel programma ho imparato molte cose. La cosa più importante è stata rapportarmi con gli alunni. Con il tempo ho compreso che non li possedevo, che i ragazzi non erano miei. Quando sei la prof è come sei i ragazzi fossero tuoi, poi capisci che non è così e fai un passo indietro. Giusto che vadano e prendano la loro strada. Il distacco quindi è normalissimo. In ogni caso devo molto a quella trasmissione, soprattutto nelle edizioni in cui c’era mio fratello Giuliano. Ho fatto talmente tante di quelle coreografie, anche per il serale, così tante cose. Alla fine è stato come un rodaggio. Una scuola per gli alunni, ma anche per noi che abbiamo fatto altro”.