Nella scuola di Amici non solo amori tra alunni, 3 anni fa infatti Andreas Muller e Veronica Peparini si sono accorti che tra loro c’era qualcosa di forte. I due adesso convivono e sono affiatatissimi. Oggi per il compleanno del vincitore del talent, la coreografa ha voluto dedicargli un bel post in cui ha ripercorso l’inizio della loro relazione.

“Questa è forse una delle prime foto nostre insieme. Mi è sempre piaciuta tanto anche se te non ti piaci mi da’ il senso di tutto quello che siamo e che abbiamo vissuto fino a qui mi tieni stretta forte a te con un sorriso enorme che ti fa’ brillare quegli occhi vispi che hai. Noi ci siamo conosciuti in momenti e età diverse di vita e anche se lo speravo non avevo il coraggio di sperarlo fino in fondo di essere insieme.. ma nonostante ciò’ mi hai travolto, coinvolto ,amato ! E ho superato con te tanti ostacoli! Oggi è il tuo giorno stai crescendo, ma sei già’ uomo per me! E bambino anche nel modo giusto che sia..anzi non perderlo mai quel bambino!Il mio Augurio è che tu possa realizzare tutti i tuoi sogni i tuoi obiettivi so quanto ci tieni e quanto puoi farcela!!! Io sono al tuo fianco e ti sostengo! Buon Compleanno Amore mio da me Dani e Olli. Ti amo”.

Un bell’esempio di come l’età (proprio come il genere) in amore non conti nulla.

La dedica di Veronica Peparini.

Veronica Peparini e Andreas con Giulia, vincitrice di #Amici20 e sangiovanni, vincitore categoria canto.🙌🏻 pic.twitter.com/hdKB6DW8ch — OneArtist (@OneArtist5) May 15, 2021

Io troppo debole per il post di Andreas che carino è stato fino all’ultimo con la figlia di Veronica perché era agitata per l’esibizione🤧❤ #amici20 #prelemi pic.twitter.com/mr3KCxBl3Q — (@Martina92403763) April 17, 2021

Veronica Peparini e Andreas Müller sono l’esempio concreto che quando c’è L’AMORE nessun genere di impedimento può toccare due persone #amici20 — Alessia 🍭 (@AleFio_) June 1, 2021

Andreas Muller sulla relazione con la compagna.

“La nostra storia la definirei come vivace, seria, ma è anche incasinata, litigarella! Abbiamo fatto tante pazzie per stare insieme, litigato con mezzo mondo! Insieme stiamo davvero bene, c’è un’unione speciale”.