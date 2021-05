Ieri sera è andata in onda la semifinale di Amici 20 e sono state assegnate le maglie per la finale. Dopo Aka7Even è stata Giulia Stabile a guadagnarsi un posto per l’ultimo appuntamento del talent mariano. Veronica Peparini è la prof della ballerina ed ovviamente le ha fatto i suoi complimenti per questo traguardo.

La maestra di danza ha anche voluto svelare un aneddoto. Sembra infatti che la ragazza abbia ballato nonostante un attacco di panico e sia riuscita comunque a portare a termine la coreografia che le era stata assegnata.

“Voglio dire tante cose per questa ragazza. Sono così orgogliosa di lei e sono anche felicissima. Però permettetemi di dire una cosa, è stata doppiamente brava.. Vi chiederete perché. In pratica mentre succedeva tutta la gara lei ha avuto un vero e proprio attacco di panico. Le era presa l’ansia e tremava tanto. Quindi ha superato anche questa cosa che le è successa ed è stata bravissima. Per questo dico che è stata doppiamente brava. Adesso Giulia goditi questo momento speciale che è tutto tuo. – ha concluso Veronica Peparini – Prenditi tutti questi applausi che sono per te!”.

Oltre a Giulia Stabile in finale sabato prossimo vedremo anche Deddy, Sangiovanni, Alessandro Cavallo e Aka7Even. I due eliminati ad un passo dal traguardo sono stati: Serena e Tancredi.

Sulla seconda maglia della Finale di #Amici20 c’è scritto il nome di Giulia! 🎉🎉🎉 pic.twitter.com/Oxockrejk6 — Witty TV (@WittyTV) May 8, 2021

WOOOW Giulia è la seconda Finalista di #Amici20! 📣 pic.twitter.com/zcrHoDql9m — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) May 8, 2021