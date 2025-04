Veronica Maya: “Mi hanno detto che sembravo un transessuale”

Veronica Maya sarà ospite di Monica Setta a “Robba De Donne Storie Di Donne Al Bivio” questo weekend, dove ha affrontato le critiche ricevute riguardo all’uso del botox prima di partecipare a “Ne Vedremo Delle Belle”. Ha rivelato di aver ricevuto centinaia di messaggi negativi sui social, in cui la descrivevano come un “mostro” e la paragonavano a un transessuale, a causa di una puntura mal eseguita di botox. Maya ha espresso incredulità per dover giustificarsi per una scelta estetica nel 2025, sottolineando che queste critiche facevano parte di un problema più ampio: le donne non possono invecchiare serenamente. All’età di 47 anni, dopo aver ricevuto commenti su un sopracciglio asimmetrico e il suo aspetto, ha spiegato che suo marito è un chirurgo plastico che le ha fatto una piccola iniezione. Ha notato che il botox richiede tempo per stabilizzarsi e, sebbene ora le cose siano migliorate, è rimasta colpita dall’amarezza delle reazioni ricevute.

In un’altra occasione, ha risposto a un’osservazione riguardo al suo naso, affermando che non era cambiato e che il botox sarebbe passato. Riguardo alla sua partecipazione a “Ne Vedremo Delle Belle”, Veronica ha raccontato del suo impegno, iniziando con un ballo e proseguendo con un musical. Ha descritto l’esperienza come intensa e stimolante, con ritmi serrati, ma ha espresso entusiasmo e gratitudine per il progetto, sperando di creare momenti di leggerezza e complicità tra donne, nonostante le critiche online.