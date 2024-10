Veronica Gentili torna a Le Iene dopo la morte di suo padre

Veronica Gentili è tornata a condurre Le Iene dopo un’assenza di due puntate dovuta alla grave malattia del padre, Giuseppe. La scorsa settimana, Max Angioni ha annunciato la sua assenza in diretta, sottolineando che Veronica era dovuta tornare a Roma per ragioni familiari. Purtroppo, mentre il programma era in prova, è arrivata la triste notizia della scomparsa del padre, un momento difficile per la conduttrice e per il team de Le Iene, che le ha dato tutto il supporto necessario.

Ieri sera, Veronica ha fatto il suo rientro sul palco, accolte da un caloroso abbraccio da parte dei suoi colleghi. Visibilmente commossa, ha voluto esprimere la sua gratitudine a tutto il team del programma, definendolo una seconda casa e una seconda famiglia. Ha ringraziato anche coloro che le sono stati vicini in questo momento di dolore, affermando che senza il loro supporto non sarebbe riuscita a tornare. Inoltre, ha dedicato l’episodio a suo padre, il quale avrebbe voluto vederla lì, sottolineando quanto fosse importante per lei e quanto avesse influenzato la sua vita.

Con il cuore gonfio di emozioni, Veronica ha voluto rendere omaggio alla figura paterna, ringraziando tutti per la comprensione e l’affetto ricevuto. Il programma ha condiviso un video del suo saluto al papà, sottolineando il legame speciale che avevano. La comunità di Le Iene si è unita per supportare Veronica in un momento così delicato, facendo sentire la sua solidità e la vicinanza nei momenti di difficoltà.

In conclusione, il ritorno di Veronica Gentili a Le Iene rappresenta non solo un ritorno al lavoro, ma anche un tributo personale a suo padre, un uomo che ha avuto un ruolo fondamentale nella sua vita. Il sostegno della redazione e del pubblico rende evidente quanto sia importante il legame tra Veronica e il suo lavoro, ma soprattutto, mette in luce i sentimenti di amore e gratitudine che la conduttrice nutre per il padre scomparso.