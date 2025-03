Veronica Gentili supera Myrta Merlino: ‘È lei a condurre Pomeriggio 5’

Grandi novità per Veronica Gentili, recentemente annunciata come nuova conduttrice dell’Isola dei Famosi. Dopo una stagione deludente condotta da Vladimir Luxuria, Pier Silvio Berlusconi ha confermato i cambiamenti e il reality ripartirà a maggio, dopo il nuovo programma The Couple di Ilary Blasi. Oltre a questo, potrebbero esserci ulteriori opportunità per Gentili.

Secondo l’esperta di gossip Deianira Marzano, Veronica potrebbe anche prendere le redini di Pomeriggio Cinque, attualmente guidato da Myrta Merlino. Tuttavia, questa notizia non è ancora stata ufficialmente confermata. Pomeriggio Cinque ha avuto una flessione nei suoi ascolti e non è raro che sia stato battuto dalla concorrenza di Rai, La Vita in Diretta. Le assenze ripetute di Myrta Merlino potrebbero aver influito sulla sua posizione, con ripetuti sostituti come Dario Maltese in occasione delle sue mancanze.

Veronica Gentili, già conduttrice affermata in Casa Mediaset con Le Iene, ha la possibilità di ampliarsi nel suo ruolo, ma questo comporterebbe una rivalutazione dei suoi impegni. Se l’indiscrezione di Marzano dovesse risultare vera, potrebbe decidere di lasciare il programma di Italia 1 per dedicarsi completamente a questi nuovi progetti. In attesa di conferme, il pubblico è curioso di scoprire il futuro di Gentili nella televisione italiana.