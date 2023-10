Veronica Gentili saluta Belen e svela il vero motivo del cambio di conduzione a Le Iene

Ieri sera su Italia 1 è andata in onda la prima puntata de Le Iene condotta da Veronica Gentili. Dopo qualche servizio la giornalista ha salutato Belen: “Adesso però vorrei tanto fare una cosa che non ho fatto all’inizio. Vorrei salutare con molto affetto la persona che mi ha preceduto su questo palco e che ha condotto Le Iene per oltre un anno. Facciamo un grande applauso a Belen Rodriguez“.

Max Angioni ha fatto lo stesso: “Ciao Belen, mi manchi molto. Vorrei salutarti in maniera professionale. Quindi ciao ti mando un bel bacio“. La Gentili l’ha subito rassicurato: “Max calmati, ho capito che ti manca. Ma vedrai che tornerà a trovarci. Torna, ti prometto che torna vedrai“.

.@gentilivero sei sicura della tua scelta per niente forzata da Max Angioni? 😂 Appuntamento a QUESTA SERA, martedì 3 ottobre, con la prima puntata della nuova stagione de #LeIene! pic.twitter.com/AGpjVapvhY — Le Iene (@redazioneiene) October 3, 2023

Veronica Gentili su Belen e il cambio di conduzione.

Come mai Belen non è più al timone de Le Iene? A svelare il mistero c’ha pensato Veronica Gentili. In un’intervista rilasciata al settimanale Chi la presentatrice ha dichiarato che è stata un’idea di Pier Silvio, che ha voluto ‘trasformare i palinsesti’.