Veronica Gentili: riflessioni post debutto a L’Isola dei Famosi

Veronica Gentili tornerà mercoledì con la terza puntata de L’Isola dei Famosi, dopo un debutto col 18,9% di share e una seconda puntata che ha raggiunto il 17,5% di share. In un’intervista a Oggi, la conduttrice ha espresso la sua capacità di "guardare, ascoltare e tenere gli occhi aperti", affermando di non essersi snaturata e di voler dimostrare che è possibile affrontare argomenti seri senza perdere leggerezza. Gentili ha descritto il programma come un’occasione per esplorare la psicologia umana in condizioni estreme, evidenziando che "si è costretti a retrocedere da personaggio a persona".

Riguardo al suo rapporto con Simona Ventura, ha dichiarato di avvertire un buon feeling, suggerendo un dinamico scambio di ruoli: lei come "poliziotto buono" e Ventura come "poliziotto cattivo". Ha smentito le speculazioni sulla competizione femminile e ha rivelato che inizialmente aveva titubanze nell’accettare il ruolo di conduttrice, ma ha preso la decisione per motivi di crescita personale e professionale. Gentili ha anche confermato di non aver cambiato le sue opinioni politiche e di aver ricevuto apprezzamenti per il suo modo di condurre da parte di Berlusconi.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.biccy.it