Veronica Gentili, L’Isola di Ballando: in arrivo una nuova era

L’Isola dei Famosi, condotta da Veronica Gentili e in partenza a maggio 2025, si preannuncia come un’esperienza innovativa, soprattutto per quanto riguarda il cast. Secondo indiscrezioni, i partecipanti saranno per lo più vip alla loro prima esperienza in un reality, eliminando così la presenza di personaggi già noti da altri programmi, un approccio diverso da quello adottato da Milly Carlucci in Ballando con le Stelle.

Gabriele Parpiglia ha rivelato che, durante i casting, si è cercato di escludere volti noti, dando spazio a personalità nuove e fresche. Tra i nomi fatti spiccano Camila Giorgi, con un cachet stimato di circa 150 mila euro, e altri come Chiara Balestrieri, lo youtuber Er Gennaro e il cantante Angelo Famao. Tuttavia, il cast maschile presenta varie difficoltà: attualmente, solo Er Gennaro, Angelo Famao e Dj Shorty sembrano vicini a una conferma, mentre vi è la necessità di trovare un “bel ragazzo” per attrarre il pubblico femminile, un profilo che ricorda quello di Luca Vetrone dell’edizione precedente.

Infine, si nota che molti dei nomi circolati in precedenza, come Letizia Paternoster e Loris Karius, hanno smentito la loro partecipazione, lasciando il cast maschile ancora incompleto. Le prossime settimane potrebbero riservare ulteriori novità e sorprese.