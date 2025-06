Veronica Gentili all’Isola: Stile nuovo, ascolti in calo

Veronica Gentili ha introdotto un nuovo stile all’Isola dei Famosi, con un approccio sobrio e professionale che contrasta con il passato. Nonostante questi cambiamenti, il programma ha visto un calo degli ascolti, suscitando preoccupazioni tra gli esperti del settore.

Il compenso annuale di Gentili è stimato tra 300.000 e 500.000 euro, una cifra simile a quella della sua predecessora, Ilary Blasi. Se coinvolta in altri programmi come Le Iene, il suo stipendio totale potrebbe avvicinarsi agli 800.000 euro, rendendola una delle conduttrici più pagate della stagione.

Nonostante gli investimenti e il rinnovo del programma, si parla di una possibile chiusura anticipata. Secondo quanto riportato, la finale potrebbe essere anticipata a mercoledì 2 luglio. Per facilitare questa transizione, si prevede un raddoppio delle puntate nelle settimane seguenti, preparando il campo per il ritorno di Temptation Island, guidato da Filippo Bisciglia.

Sul fronte personale, Veronica Gentili vive una relazione stabile e riservata con Massimo Galimberti, docente e sceneggiatore. La coppia condivide interessi culturali e ha scelto di mantenere la propria vita privata lontano dai riflettori. Gentili ha descritto il loro legame come “solido e felice”, pur dichiarando che il matrimonio non è una priorità per lei.

Fonte: www.bigodino.it