Veronica Gentili a Le Iene al posto di Belen perché bella? La sua risposta

Veronica Gentili da questa sera condurrà la nuova edizione de Le Iene. È stata chiamata al posto di Belen Rodriguez sulla scia delle nuove direttive Mediaset che vede le giornaliste prendere piede in programmi nazional popolari. E così Myrta Merlino è andata a Pomeriggio Cinque e Cesara Buonamici al Grande Fratello.

“Quanto ha pesato sulla mia scelta la bella presenza? L’idea di mettere una giovane donna di bell’aspetto è funzionale al programma” – ha dichiarato Veronica Gentili a Il Messaggero – “Non stiamo facendo la recita in un cortile, ma un programma tv in prima serata. Da donna non mi infastidisce questa domanda. Da donne dobbiamo sforzarci di non seccarci per ogni cosa che ci viene chiesta, altrimenti è controproducente. Non servono ipocrisie: essere di bell’aspetto è funzionale in tanti lavori, anche per essere chiamata a condurre Le lene. Il punto è: una donna di bell’aspetto fa più fatica a far emergere altre qualità e a smentire voci, ‘se è bella e sta lì allora vuol dire che è fidanzata con quello‘. È una battaglia persa e spesso questi gossip sono alimentati dalle stesse donne”.