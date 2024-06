Veronica Ferraro fa un video in cui allude a Fedez: “Non mi è mai piaciuto”, il rapper risponde

Veronica Ferraro e Fedez nelle ultime ore si sarebbero lanciati delle frecciatine a vicenda senza mai nominarsi, ma l’allusione, seppur non esplicita, in molti l’hanno colta e io ve la riporto fedelmente.

A iniziare è stata Veronica Ferraro, una delle migliori amiche di Chiara Ferragni che, proprio col suo aiuto, ha realizzato un video lipsync su TikTok con un audio di Tina Cipollari e Gianni Sperti estratto da una puntata di Uomini & Donne. Nel dettaglio i due opinionisti hanno così battibeccato: “Da quando è sceso da quella scala che non mi è mai piaciuto“. “Io l’ho pure difeso!“. “Eh tu poi, ste cose, capirai! Di che stiamo a parlà“. “L’ho difeso! Io ci credevo!“. “Tu credi anche alla Befana!”.

Un video che sarebbe un’allusione a Fedez, tant’è che lui oggi ha risposto via storie su Instagram citando una frase del suo ultimo singolo Sexy Shop. E non una frase qualsiasi, ma proprio quella dedicata alle amiche di Chiara che sarebbero “assetate di fama“. “Non fidarti mai”, ha scritto, aggiungendo “Quando dico mai intendo mai”.



Chi si aspettava una revenge song in toto è infatti un po’ rimasto deluso, Fedez contro il team di Chiara Ferragni non ci è andato giù pesante. Anzi. Si è limitato a cantare di non fidarsi e che le sue amiche erano, per l’appunto, assetate di fama.

«Una vita in salita / Una storia infinita che poi è finita / ho male alle dita / Perché farci del male è una fede nuziale con il foro d’uscita / Per ogni tua amica assetata di fama eri acqua sorgiva / Mani di fata io ti ho sfiorata e tu sei sfiorita». «L’amore non si fa nei sexy shop / sei stata come un jackpot nelle slot e dopo mi hai mandato K.O. / Dici che sono un bastardo, ma per te io non cambio / una storia infinita che poi è finita». «Non fidarti mai / Dici che sono un bugiardo Ma per te io non cambio».