Veronica Cozzani, la mamma di Belen alimenta i gossip dei tradimenti

Nei giorni scorsi Belen Rodriguez ha pubblicato una storia in cui si tocca il capo con il tipico gesto di chi allude alle corna. Poco dopo la showgirl argentina ha anche condiviso una foto con un branco di cervi. Ovviamente sul web sono circolate diverse teorie, ma tutte intorno ai presunti tradimenti subiti dalla donna. Ad alimentare questi rumor è arrivata anche Veronica Cozzani. La mamma di Belen oggi ha condiviso due immagini con dei cervi. Che sia solo un caso? Oppure sono frecciatine come quelle della figlia?

In queste ore Belen ha pubblicato sul suo profilo Instagram una Story in cui si dà dei “colpetti” sulla testa e un post con dei cervi 👀 pic.twitter.com/L8suj8vYn1 — Trash Italiano (@trash_italiano) August 10, 2023

Di certo in passato la Rodriguez ha parlato di presunte corna: “Se prima o poi il dubbio di avere le corna viene a tutti? Ovvio che sì e io dico che non solo il dubbio. Per lui ho sofferto moltissimo e penso che mi abbia tradita. Però voglio essere onesta e dire che anche lui ha sofferto per me in passato. Tra tutti gli uomini della mia vita lui è quello più affine a me in tanti contesti, il più sensuale, in certe cose siamo sulla stessa lunghezza d’onda. Se è il più infedele? Tra i compagni che ho avuto credo che lo sia. Però ci siamo sempre l’uno per l’altra. Ci arrabbiamo e poi però torna il sereno. Per descriverlo userei la parola neomelodico“.

Veronica Cozzani ha avvisato i generi: “Se ne sono pentiti e sono sempre tornati”.

Ignazio Moser in un’intervista ha svelato un simpatico aneddoto sulla mamma di Cecilia e Belen: “Adesso su di lei ho da dirvi una cosa divertente. Un pomeriggio eravamo insieme e lei mi ha detto con fare un po’ minaccioso ‘Tu devi sempre tenere a mente che i ragazzi che hanno lasciato le mie bambine poi se ne sono sempre pentiti. Quindi non provaci nemmeno a farlo, ci siamo intesti?’. Me l’ha scandito come solo Veronica Cozzani può fare tra il serio e lo scherzoso“.