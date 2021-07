Siamo onesti, il Grande Fratello 10 è stato tra i più belli di sempre. 134 giorni di durata, con il 28% di share di media, Alessia Marcuzzi alla conduzione, Alfonso Signorini come opinionista e mille drammi durante le 19 settimane. La bromance tra Micol Berti e Giorgio Ronchini, l’intenso rapporto tra Veronica Ciardi e Sarah Nile e i colpi di testa del vincitore Mauro Marin, sono solo alcune delle cose accadute nella casa di Cinecittà nel 2009.

Ieri una delle protagoniste di quell’edizione si è sposata con un calciatore della nazionale, che ha da poco trionfato a Wembley. Veronica Ciardi è convolata a nozze con Federico Bernardeschi, ma tra i tantissimi invitati mancava la storica amica della sposa, Sarah Nile. L’ex gieffina indispettita dal mancato invito si è sfogata sui social. Moltissimi follower hanno chiesto a Sarah come mai non fosse a Carrara al matrimonio del mese e lei ha risposto pubblicando un messaggio inviato su Whatsapp alla Ciardi, in cui in sostanza chiude l’amicizia.

Come succede spesso in questi casi il popolo dei social si è spaccato a metà. Da una parte quelli delusi per non aver visto Sarah al matrimonio e dall’altra chi ha criticato la Nile per il pessimo tempismo nel far scoppiare questa bomba.

Qualcuno però ha notato che tra gli invitati alla cerimonia c’era un altro gieffino. Anche se gli amici degli sposi non hanno pubblicato storie, i presenti davanti al duomo di Carrara hanno fatto diversi video e in uno di questi compare Maicol Berti. Veronica Ciardi e Maicol già al GF 10 strinsero una bella amicizia, che è durata fino ad oggi a quanto pare. Questo però ha rattristato ancora di più i fan del duo ‘Sarah Veronica’. La verità è che dal GF 10 sono passati 12 anni e non possiamo sapere come si sia evoluto il rapporto tra le due donne. Se Sarah non è stata invitata un motivo ci dovrà purr essere.

Veronica Ciardi e Federico Bernardeschi: le foto di Maicol Berti al loro matrimonio.

maicol berti è al matrimonio di veronica ciardi. basta, troppe GF10 vibes😭 pic.twitter.com/bRgUcGs2rz — ✟riccardo✟ (@riccardochic) July 13, 2021

Almeno l’amicizia tra Veronica e Maicol è salva. Almeno quella — Mart(h)a (@martacolth) July 13, 2021