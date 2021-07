Veronica Ciardi ha avuto una “reazione” dopo il dramma scatenato da Sarah Nile per il mancato invito al suo matrimonio. La più immediata, la più semplice (nonché la più comune): l’unfollow su Instagram.

Secondo una ricostruzione dei fan Veronica Ciardi (che ha messo il profilo privato) ha tolto il segui sia a Sarah Nile, sia a suo marito. Insomma, con quella famiglia non vuole più avere niente a che farci.

Sarah Nile nella sua ricostruzione dei fatti è stata chiara: ha accusato la famiglia di Veronica Ciardi di non essere “aperta mentalmente come la sua” ed ha chiuso ufficialmente l’amicizia inviandole un messaggio privato.

“Questa volta non andrò via in silenzio”. – il testo dell’sms inviato da Sarah a Veronica. – “Questa volta non ci sarà nessun motivo al mondo che mi farà tornare. Questa volta è diverso, è per sempre. Non ti ho mai capita e resterai per me un mistero, so solo che ogni volta che mi avvicino a te vengo ferita e delusa. Ho detto alla mia famiglia, a mio marito che oggi ti saresti sposata e ho provato molto imbarazzo e tristezza nel dover dire anche che non mi hai voluto lì con te, con tutti. Io sono trasparente, sono luce, tu sei tenebre e bugie. Ti chiedo con il cuore di scomparire per sempre dalla mia vita perché arrechi solo dolore gratuito. Ti auguro una buona vita”.