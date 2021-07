Il Grande Fratello di Alessia Marcuzzi un decennio fa ci ha regalato numerose gioie ed ora che Veronica Ciardi si è sposata col bel calciatore Federico Bernardeschi molti volti di quelle edizioni sono tornati prepotentemente sulle prime pagine dei siti di gossip.

Prima su tutti Sarah Nile, che con Veronica Ciardi ha convissuto proprio dentro la casa del Grande Fratello, passando per Maicol Berti (uno dei pochi gieffini presenti al matrimonio), fino ad arrivare a Margherita Zanatta, concorrente dell’edizione 11 nonché grande amica di Veronica.

Proprio la Zanatta ha deciso in queste ore di prendere pubblicamente le difese della Ciardi dagli attacchi della Nile, che hanno caratterizzato i giorni scorsi.

“In questi ultimi giorni ho sentito e letto talmente tante cattiverie e assurdità uscire dalla bocca di una certa persona da pensare che, forse, fosse il caso di rimanermene in silenzio – l’arma più potente di tutte. Una cosa, però, lasciate che ve la dica: chi conosce la piccola Vero dal cuore grande non può che augurare a chiunque di trovare una persona come lei sul proprio cammino.

Lei è quell’amica della quale mi fido ciecamente, che c’è anche quando non si fa sentire, che si fa in quattro per aiutare le persone che ama, che vive di emozioni forti e cerca la poesia in ogni dettaglio della vita. Lei è Luce, quella che ti scalda nei momenti più bui… Lei è energia, quella di cui hai bisogno quando la vita prende una china sbagliata… Lei è dolcezza, di quelle incommensurabili… Lei è Vero. Semplicemente, immensamente”.