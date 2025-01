Veronica Berti: La Moglie di Andrea Bocelli e il Suo Ruolo con Kimbal Musk

Veronica Berti, manager e moglie di Andrea Bocelli, ha accompagnato Kimbal Musk durante incontri a Palazzo Chigi e in Campidoglio. Nata ad Ancona nel 1981 e laureata in “Management della Musica e dello Spettacolo”, ha iniziato a gestire la carriera di Bocelli nel 2006, contribuendo in modo significativo all’organizzazione di eventi internazionali come il concerto al Central Park e al successo commerciale dei dischi del marito. È anche vice-presidente della Andrea Bocelli Foundation, attraverso la quale sostiene progetti umanitari in tutto il mondo. Il suo impegno le è valso riconoscimenti, tra cui il Premio Kinéo Green & Blue Project alla Mostra del Cinema di Venezia.

Durante la recente visita di Kimbal Musk in Italia, Veronica ha avuto un ruolo chiave. Musk ha incontrato il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, per discutere di progetti culturali legati a nuove tecnologie. Inoltre, ha proposto al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, uno spettacolo di droni per il Giubileo. Berti ha dimostrato la sua abilità nel creare connessioni diplomatiche, un talento che ha già manifestato in passato.

Veronica e Andrea Bocelli si sono conosciuti nel 2002, descrivendo il loro incontro come “un colpo di fulmine”, nonostante i 25 anni di differenza. Hanno iniziato a vivere insieme quasi subito e si sono sposati nel 2014 al Santuario della Madonna di Montenero, con la loro figlia Virginia e i figli di Bocelli provenienti da un precedente matrimonio presenti. Da oltre un decennio, Veronica è il supporto fondamentale di Bocelli, sia nella carriera che nella vita privata.