Verona-Udinese: scommesse e pronostico

Il Verona affronta l’Udinese al Bentegodi in una partita cruciale per la salvezza. La squadra veneta è ultima in classifica, a pari punti con il Pisa, e deve assolutamente vincere per non perdere terreno nella lotta per non retrocedere. L’allenatore Paolo Zanetti è sotto pressione dopo cinque sconfitte nelle ultime sei partite in casa.

La sfida è resa ancora più importante dal fatto che due rivali per la salvezza, Pisa e Fiorentina, hanno già perso le loro partite. Il Verona ha conquistato solo due punti nelle ultime cinque giornate di campionato e l’ultima vittoria risale al 14 dicembre. Nella scorsa giornata, il Verona ha fermato la Cremonese sullo 0-0 e si può riproporre un Under 2,5, con quota 1,50 su Admiralbet, Vincitu ed Eurobet e a 1,49 su Starcasinò.

L’Udinese, invece, si trova in decima posizione con 26 punti e ha la possibilità di agganciare la Lazio in caso di vittoria. Ha avuto un solo successo nelle ultime cinque giornate e due pareggi e due sconfitte. Dopo il 2-2 in casa contro il Pisa, l’Udinese è stata superata di misura dall’Inter capolista. Il possibile pareggio al termine del primo tempo è una soluzione considerata dai bookie, con quota 1,94 su Vincitu e Starcasino, a 1,93 su Admiralbet e a 1,92 su Eurobet.