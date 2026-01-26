9.9 C
Roma
lunedì – 26 Gennaio 2026
Attualità

Verona-Udinese: scommesse e pronostico

Da stranotizie
Verona-Udinese: scommesse e pronostico

Il Verona affronta l’Udinese al Bentegodi in una partita cruciale per la salvezza. La squadra veneta è ultima in classifica, a pari punti con il Pisa, e deve assolutamente vincere per non perdere terreno nella lotta per non retrocedere. L’allenatore Paolo Zanetti è sotto pressione dopo cinque sconfitte nelle ultime sei partite in casa.

La sfida è resa ancora più importante dal fatto che due rivali per la salvezza, Pisa e Fiorentina, hanno già perso le loro partite. Il Verona ha conquistato solo due punti nelle ultime cinque giornate di campionato e l’ultima vittoria risale al 14 dicembre. Nella scorsa giornata, il Verona ha fermato la Cremonese sullo 0-0 e si può riproporre un Under 2,5, con quota 1,50 su Admiralbet, Vincitu ed Eurobet e a 1,49 su Starcasinò.

L’Udinese, invece, si trova in decima posizione con 26 punti e ha la possibilità di agganciare la Lazio in caso di vittoria. Ha avuto un solo successo nelle ultime cinque giornate e due pareggi e due sconfitte. Dopo il 2-2 in casa contro il Pisa, l’Udinese è stata superata di misura dall’Inter capolista. Il possibile pareggio al termine del primo tempo è una soluzione considerata dai bookie, con quota 1,94 su Vincitu e Starcasino, a 1,93 su Admiralbet e a 1,92 su Eurobet.

Articolo precedente
Alessandra Mastronardi fidanzata con imprenditore greco
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.